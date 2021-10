Golpe pelo whats continua fazendo vítimas

O golpe ocorre com o uso da foto de um familiar no perfil do WhatsApp, com um número diferente. Embora, ocorra a troca de número às vítimas não desconfiam pois os criminosos se passam pelos familiares e ressaltam que tiveram que trocar o número.

Neste caso, a idosa de 75 anos recebeu uma mensagem como se fosse do filho que reside em outro Município (Uruguaiana). No primeiro contato, o estelionatário que se passou pelo filho da vítima a convenceu que teria trocado de número pela foto do perfil ser do filho. Logo depois, alegando estar com o sinal prejudicado, por esse motivo não iria ligar para a idosa, o golpista enviou um boleto de 5 mil reais pelo Whatsapp. Sem desconfiar de que seria um golpe, a idosa realizou o pagamento da fatura. Posteriormente, soube que havia pago um falso boleto

Ela procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete para realizar o registro.