II Festival da Linguiça inicia com prova de redomão de 21 dias

Uma abertura especial com as bandeiras do Sindicato Rural, de Alegrete, do Rio Grande do Sul e do Brasil marca esta prova que mostra o desempenho de redomão – cavalos crioulos em pista. Familiares, amigos de Panchito e amantes de atividades com equinos prestigiaram a prova.

O II Festival Estadual da Linguiça promove este produto da iguaria campeira que já é produzido em 46 sabores em agroindústrias aqui de Alegrete. Além das delícias feitas com linguiça, o Festival conta com a presença de empresas, palestras e shows.

Matteus destaca a cultura gaúcha por meio do Enart no BBB24

Um pavilhão do Parque é dedicado aos artesãos que apresentam variados produtos de suas criações.