Santa Casa alerta: é muito fácil evitar a dengue

“Vivemos um período muito crítico do avanço da dengue no Brasil inteiro, com mais de 2 milhões de pessoas infectadas e a gente tem que se alertar para isso, porque é uma doença que pode ser grave, pode ser fatal e nós precisamos focar na prevenção”. O alerta é do diretor técnico da Santa Casa, o médico Décio Sampaio Peres. Ele lembra que uma das funções dos gestores de uma instituição de saúde é o de auxiliar na prevenção de doenças e, diante dos casos de dengue, é preciso que todos fiquem atentos aos cuidados necessários para evitar a doença, causada por um vírus que pode ser transmitido para as pessoas através da picada do mosquito Aedes aegypti.

A prevenção da dengue está nas mãos de cada um e todos tem ela a seu alcance, na avaliação da diretoria da Santa Casa. Para prevenir a dengue é importante adotar medidas para eliminar objetos que acumulem água parada, como por exemplo, virando todas as garrafas com a boca para baixo, colocando terra nos pratos das plantas ou mantendo o quintal sem poças de água parada, uma vez que estes são ótimos ambientes para o desenvolvimento de larvas do mosquito. “Esses ambientes levam a fêmea do mosquito a depositar seus ovos e em três, quatro dias, temos mosquitos voando de novo”, destaca Peres.

O principal sintoma da dengue é a febre alta, que surge repentinamente e dura cerca de 2 a 7 dias. Além da febre, podem ser notados outros sintomas como sensação de mal-estar geral, náuseas, vômitos, dor de cabeça, cansaço excessivo e manchas vermelhas na pele, por exemplo. É preciso ficar de olho na evolução dos sintomas e consultar o médico caso haja suspeita de dengue, pois assim é possível concluir o diagnóstico e iniciar o tratamento mais adequado. Outro alerta do diretor do hospital é com relação a uma forma grave da doença, ou seja, se uma pessoa teve dengue, melhorou e entrou em contato com o mosquito de novo. “Isso leva a outro processo infeccioso e que pode se agravar, com a incidência da antiga dengue hemorrágica, que hoje chamamos de dengue grave.”

A prevenção é o que faz a diferença, segundo Peres. “É muito importante prevenir. Precisamos cuidar do meio ambiente, da nossa casa e do nosso local de trabalho para evitar o aumento da doença.”

Para finalizar, Peres convida a todos para o combate da dengue e garante que a responsabilidade é de todos. “Quando cada um limpa a sua casa, o seu terreno, com toda a cidade limpa, estaremos longe dessa praga, que tem ceifado a vida de tantas pessoas.” E convoca as pessoas para manter o alerta e os cuidados: “a parte médica estamos fazendo, a parte hospitalar estamos fazendo, agora é preciso que a comunidade nos ajude e faça a sua parte”, conclui.