Imagens de drone mostram a dimensão da enchente em Alegrete

A instabilidade do tempo iniciou na última segunda-feira e, de acordo com a Defesa Civil, já choveu mais de 130mm. O número de famílias está sendo contabilizado, pois muitas saíram por conta própria e outras através de auxílio de voluntários, além das ações da Defesa Civil.

Às 14h o nível do rio Ibirapuitã estava 11,69 m, na estação hidrometeorológica da CPRM/ANA no bairro Vila Nova. Essa aferição sempre tem uma diferença, a mais, em relação a demarcação da Ponte Borges de Medeiros, cerca de 90 cm.

Ibirapuitã passa dos 10m e aumenta o número de desalojados

O acesso ao bairro Boa Vista pela rua Barão do Cerro Largo já está interditado.

Até o momento, os bairros mais atingidos são: Vila Nova, Ibirapuitã, Santo Antônio, Assumpção, Macedo, Renascer e Sepé Tiaraju.

As equipes, da Defesa Civil, estão atuando de forma intensa para retirada das famílias e, cerca de 70 pessoas já estão no ginásio Oswaldo Aranha – ECM -, com a assistência da Secretaria de Promoção Social.