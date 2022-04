Ibirapuitã passa dos 10m e aumenta o número de desalojados

Com a continuidade das chuvas, ventos fortes em Alegrete e com o Rio Ibirapuitã a 10m 30cm acima do seu nível normal a Defesa Civil do Município não para de trabalhar.

Rio Ibirapuitã

Os bairros mais atingidos até o momento são : Vila Nova, Santo Antônio, Ibirapuitã, Assumpção. Os caminhões estão nas ruas dos locais em que a água invadiu as casas retirando famílias desde o início da manhã.

bairro Santo Antônio

Até o momento mais de 30 famílias ja tiveram que deixar suas casas e estão em barracas, casas de famílias e 10 pessoas já estão abrigados no Ginásio da Escola Estadual Oswaldo Aranha.

Com o registro de mais de 120mm de chuva, Alegrete vive novamente o drama da enchente

Próximo aos bairros Santo Antônio muitas casas volantes já estão no meio da rua, o Parque dos Patinhos já está inundado.

casas volantes no meio da rua

Tanto o Ibirapuitã como os arroios Restinga e Regalado estão transbordando, devido ao volume de chuva que caiu nos últimos dias aqui na cidade.