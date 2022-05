ImobiCar está em novo endereço com novidades em produtos e serviços

Share on Email

Seguindo a proposta de apresentar as melhores opções em carros semi-novos e usados, os empresários e sócios-proprietários Pablo Souto, Tunico Souto e Alceu Palaoro, tomaram a decisão de levar a empresa ImobiCar para um espaço mais amplo e moderno que possa proporcionar aos clientes uma melhor visão dos veículos expostos, mais comodidade, bem-estar e o atendimento personalizado que muitos já conhecem.

Aliado à essa mudança, novos serviços serão incluídos, pois além da variedade de veículos, a empresa ImobiCar irá tornar-se o verdadeiro centro automotivo com serviços de mecânica, lavagem, higienização, chapeamento terceirizado, estética e tudo mais que o seu carro precisar.



O endereço da empresa ImobiCar é no antigo prédio da BVicar Multimarcas, localizado na Avenida Assis Brasil – 801, empresa do saudoso Sérgio Bevilaqua, empresário que foi referência no segmento, além de ter sido amigo e patrão de um dos sócios da ImobiCar, Pablo Souto.



Essa mudança séra um marco na história da empresa ImobiCar, pois em menos de dois anos tornou-se referência pelos veículos oferecidos, seriedade, transparência e confiança.

Como surgiu a IMOBICAR?

Em conversa com um dos sócios, Pablo Souto, foi possível perceber a paixão pela profissão que escolheu seguir.



A empresa ImobiCar foi inaugurada em 28 de julho de 2020, em meio à pandemia. E, mesmo num momento tão difícil e preocupante, os irmãos Pablo e Tunico Souto não desistiram do sonho, enfrentaram os desafios e abriram das portas da empresa com o intuito de oferecer não apenas mais uma opção em revenda, mas sim um local que o cliente pudesse sentir-se à vontade para escolher seu veículo de acordo com a sua necessidade e disponibilidade.



Pablo comenta que: “sempre gostou de atuar no segmento e sua experiência contou muito na hora de investir no negócio próprio”.



Com a empresa em plena expansão, surgiu a oportunidade de uma parceria com o empresário Alceu Palaoro, empresário renomado e visionário que apostou na ideia e somou-se aos irmãos Souto.

Assim, ImobiCar inicia uma nova fase primando pela qualidade, comprometimento com o grande diferencial de uma consultoria automotiva, que acompanha todo o processo para a realização do seu sonho.

IMOBICAR em novo endereço, na Av. Assis Brasil, 801 – Cidade Alta.

TELEFONES PARA CONTATO:

Tunico – 9 9644 1252;

Pablo – 9 9943 7497;

Alceu – 9 9681 9132

Redes Sociais:

Facebook: ImobiCar Alegrete

Instagram: Imobicar_alegrete

Aline Menezes