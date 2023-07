Imposto eleva preço da gasolina em Alegrete, e Procon encontra litro por R$ 6,29

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Procon, divulgou mais uma pesquisa de preços dos combustíveis no município de Alegrete. O levantamento é referente a primeira quinzena do mês de julho, no qual foram visitados 18 estabelecimentos, em razão dos aumentos de preço, sendo incluídos os impostos de ICMS.

O preço da gasolina comum em Alegrete foi encontrado por R$ 5,75, menor valor. Já R$ 6,09, o maior. No entanto, o órgão de defesa do consumidor destaca que o valor médio da gasolina aditivada em Alegrete está entre R$ 5,85 e R$ 6,29.

Pelo levantamento feito pelo Procon a gasolina de menor valor (R$ 5,75), é praticada em apenas um posto entre os 18 pesquisados. Já a aditivada maior valor (R$ 6,29), também é vendida em apenas um estabelecimento. Já o menor valor, tanto da comum como aditivada, foi encontrado em um posto somente, de bandeiras diferentes.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 4,99 e R$ 5,59. No óleo diesel S10, segue oscilando entre R$ 5,09 e R$ 5,39. O Etanol se mantém no valor médio entre R$ 4,89 e R$ 5,29, sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos.

Clique no link e confira o levantamento completo feito pelo Procon no dia 18 de julho:

https://alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1689680796-164.pdf