Além de acreditar que a Terra tem o formato de um disco, os terraplanistas sustentam a ideia que o nosso planeta está parado no espaço, ou seja, não há movimento de translação ou rotação. Também, defendem que o Sol e a Lua seriam menores e mais próximos do que os cientistas afirmam.

Já foi comprovado, por meio de diversas evidências científicas, que a Terra não é plana. Aristóteles, em 350 a.C, já sabia que o nosso planeta tinha o formato de uma esfera. Apesar das comprovações científicas e até mesmo da observação natural de qualquer leigo, o Terraplanismo continua a angariar adeptos.

No Brasil, a teoria terraplanista ganhou um montante significativo de seguidores. A mais recente pesquisa para saber quantos brasileiros acreditam que a Terra é plana revelou que 7%, cerca de 11 milhões de brasileiros, acreditam nessa ideia. Organizado pelo Instituto Datafolha, a pesquisa entrevistou 2.086 pessoas em 103 cidades. O mais impressionante é que entre a população mais escolarizada, o número de terraplanistas sobre para 10%.

Mesmo com todas as evidências científicas, os seguidores do Terraplanismo mantêm as suas convicções. Inclusive, foi marcada uma excursão entre os terraplanistas para comprovar a “planicidade” da Terra. A excursão é organizada pela Conferência Internacional da Terra Plana e envolveria um cruzeiro, com direito a restaurantes chiques, piscinas com ondas artificiais e todas as regalias que um cruzeiro pode oferecer.

O curioso é que a embarcação, para chegar até a “beirada” do nosso planeta, vai precisar seguir um sistema de navegação projetado com a mentalidade de que a Terra é esférica. A contradição é evidente. “Navios navegam com base no princípio que o planeta é redondo, confirma Henk Keijer, ex capitão de navio de cruzeiro, em entrevista ao The Guardian. Mas convencer um terraplanista é uma tarefa impossível. Nem os 24 satélites principais espalhados ao redor do planeta seriam capazes de mudar o pensamento negacionista e anti-científico dos terraplanistas.

Por : João Baptista Favero Marques