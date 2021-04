Inaugura hoje, Full Redux – um novo conceito em estética e emagrecimento

Compartilhe















Atenção Alegrete!

Inaugura, hoje, Full Redux, uma franquia renomada internacionalmente que oferece um tratamento revolucionário através da cosmetologia, totalmente focado para a estética e emagrecimento com resultados instantâneos desde a primeira seção.

Como funciona?

Full Redux é uma nova abordagem de como tratar a gordura localizada modificando a temperatura da pele através da cosmetologia, promovendo nele uma ciclotermia, através dos ativos lipolíticos que fazem parte da formulação dos produtos do Full Redux, que aumentam a velocidade da lipólise e por sequência, fazem a degradação dos adipócitos que são as células de gordura.

Através desse processo é feito a quebra dessa gordura, proporcionando resultados visíveis e imediatos. Uma seção tem duração de uma hora e meia e trata as principais queixas, dentre elas: gordura localizada, celulite e flacidez.

Certificado

Os produtos da Full Redux são cientificamente testados, dermatologicamente aprovados e certificados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Atendimento Nutricional

A Clínica também oferece atendimento nutricional, visando trazer uma melhor qualidade de vida, melhor resultados, além de promover um emagrecimento saudável.

Resultados desde a primeira seção, duradouros e sem efeito cinderela.

Objetivo

Promover um tratamento de qualidade, com resultados desde a primeira seção;

Aliar um acompanhamento nutricional, para que haja um emagrecimento saudável e bem-estar do paciente;

Oferecer tratamento Full Redux, tratamento nutricional para a mudança de hábitos;

Franqueada:

Louíse Ritta de Freitas

Full Redux Alegrete

Endereço: Rua Luiz de Freitas, 42 – Sala 301 – Centro

Telefone: 55 9 9967 3978

Facebook: FullRedux Alegrete

Instagram: @fullredux.alegrete

Aline Menezes