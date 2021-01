Incêndio consome casa no bairro Nilo Soares Gonçalves

Compartilhe















Na madrugada desta segunda-feira(4), por volta das 5h, um incêndio no bairro Nilo Soares Gonçalves consumiu uma residência.

Segundo informações dos Bombeiros, na casa, não havia morador. A guarnição foi acionada por vizinhos e desloucou-se rapidamente. Mesmo assim, quando chegou no endereço às chamas já tinham atingido toda a residência. Foi realizada a extinção do fogo e o rescaldo. No local, também foi identificado que havia fios energizados e a RGE foi comunicada. A casa que tinha sala, cozinha, banheiro e quarto foi totalmente destruída. Todos os objetos e móveis do interior foram consumidos pelas chamas. Não houve feridos.

Fotos: Adão Roberto