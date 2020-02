Incêndio criminoso no bairro Segabinazzi

Na madrugada desta quinta-feira(6), os Bombeiros foram acionados para combater um incêndio em uma residência no bairro Segabinazzi.

No endereço, a casa de madeira foi totalmente consumida pelas chamas. Mesmo com o rápido trabalho da guarnição, porém, houve tempo de evitar que a casa ao lado também foi destruída pelo fogo.

A residência, que foi alvo do incêndio, era do homem, de 18 anos, preso na madrugada anterior acusado de receptação. Um trio composto por uma mulher de 17 anos, um menor de 13 anos e um homem de 23 anos assaltaram uma adolescente no bairro Santos Dumont, foram localizados pela Brigada Militar e indicaram que o Iphone estava em posse do acusado por receptação.

Testemunhas ressaltam que o incêndio foi criminoso. No local, além do preso, também, residia a namorada que está grávida de seis meses. Todos os móveis, roupas e objetos do casal ficaram destruídos.