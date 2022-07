Incêndio destrói 20 veículos e mata 12 terneiros em Teutônia

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um incêndio de grandes proporções destruiu 20 veículos e matou 12 terneiros em Teutônia, no Vale do Taquari, na noite de quinta-feira (21). As chamas começaram por volta das 23h30 em um galpão de 900 metros quadrados na localidade de Linha Harmonia, às margens da RSC-453.

Os carros antigos e os animais estavam dentro da estrutura, que fica em uma propriedade rural. O fogo destruiu ainda um trator e algumas ferramentas que também estavam no interior do galpão.

O Corpo de Bombeiros de Teutônia teve apoio da corporação de Estrela para atender a ocorrência e precisou utilizar mais de 15 mil litros de água para conter as chamas.

De acordo com os bombeiros, ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Fonte: G1