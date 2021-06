Incêndio destrói container no Centro

Compartilhe















O vandalismo destruiu mais um container em Alegrete.

Na madrugada desta quarta-feira (2), por volta das 5h15min, o fogo em um container na General Vitorino mobilizou os Bombeiros. A guarnição foi acionada com a denúncia de que havia fogo em frente a um prédio, no Centro. No local, eles realizaram a extinção das chamas que destruíram o container. Tudo indica que a ação tenha sido criminosa.

Ao extinguir as chamas, os Bombeiros evitaram que o fogo se alastrasse e causasse maiores prejuízos.

Desde que foram implantados, os containers já sofreram várias ações de depredações. Reiteradamente a Prefeitura já realizou vários pedidos para que essas ações não ocorram. O patrimônio público destruído afeta a todos.

Este tipo de dano é considerado crime pelo Código Penal e tem previsão de pena de até seis meses de prisão e multa.