No sábado, dia 27, uma equipe dos bombeiros foi acionada para atender a um sinistro em uma casa de máquinas localizada a cerca de 20 km do centro do município, na ERS 156.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que uma área de aproximadamente 20 metros quadrados estava em chamas. Dentro da estrutura afetada, dois quadros de comando foram completamente destruídos pelo fogo, assim como um motor e outros equipamentos utilizados para irrigação, que sofreram danos parciais. As autoridades agiram rapidamente para conter o incêndio e evitar danos adicionais.

Não há detalhes sobre as causas do incêndio. Não houve feridos.