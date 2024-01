João Guedes Peres, um dos nomes da história da Rosas de Ouro, morre aos 82 anos

A comunidade da Escola de Samba Rosas de Ouro está de luto com o falecimento de um de seus membros mais queridos da velha guarda, João Guedes Peres. Aos 82 anos, João sucumbiu a problemas de saúde, deixando um vazio na história e no coração da escola. Ele estava em Uruguaiana e corpo foi transladado para Alegrete.

Reconhecido por sua presença marcante e seu espírito encorajador, João era conhecido por incentivar os jovens por onde passava, transmitindo uma alegria contagiante que inspirava a todos ao seu redor.

Ana Amélia Soares Nakashima, vice-presidente de divulgação da Rosas de Ouro, relembra uma entrevista realizada com João em agosto do ano passado, na qual ele expressou seu desejo de participar de um desfile na Avenida Inácio Campos de Menezes, na agora convertida em escola de samba. Para João, essa participação significava não apenas uma exibição, mas também uma forma de conectar-se com as raízes da Rosas de Ouro e celebrar sua história.

Sua importância para a escola era indiscutível, pois representava a ligação entre duas fases distintas da Rosas de Ouro. Desde os tempos em que a agremiação era apenas um bloco, exibindo com orgulho o símbolo da rosa, até os dias mais recentes, integrando a velha guarda em sua nova fase como escola de samba. Sempre foi a pessoa procurada para falar sobre samba, sua paixão e sua vida.

Com a partida de João Guedes Peres, a Rosas de Ouro perde não apenas um membro, mas uma parte viva de sua história e uma fonte inesgotável de inspiração para as gerações presentes e futuras. Seu legado será lembrado e honrado por todos que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com ele.

Rosas de Ouro, Água Verde, a comunidade da zona da usina toda hoje está entristecida – destacou diretor financeiro – Paulo Berquó.

As últimas homenagens a João Guedes Peres, estão acontecendo a cargo da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será neste sábado(27), 17h, no Cemitério Público Municipal de Alegrete.