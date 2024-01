Brigada Militar realiza fiscalização de trânsito na Zona Leste

Share on Email

A ação ocorreu na Avenida Ibicuí, Zona Leste da cidade, onde dezenas de veículos e pedestres foram abordados, sob a coordenação do Capitão Felipe de Paula, comandante do 2º Esquadrão da BM do Município.

A operação, que é uma prática rotineira da Brigada Militar, tem como principal objetivo não apenas fiscalizar o tráfego, mas também prevenir e monitorar possíveis atividades criminosas. Essas ações são realizadas visando garantir a segurança e a ordem pública.

A presença policial e as medidas de fiscalização contribuem significativamente para a promoção de um ambiente mais seguro e protegido para todos os moradores e visitantes da cidade. Ao todo, foram abordadas 27 pessoas e 22 veículos durante a operação. Não houve autuações.