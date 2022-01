Incêndio em vegetação que atingiu campus da Unipampa, causou prejuízo de R$ 500 mil

O laboratório de Aquicultura Ornamental foi parcialmente destruído pelo incêndio que durou mais de 12 horas no primeiro dia do ano, assim como cerca de 30 hectares do terreno da faculdade que atende cerca de 2,5 mil alunos.

As chamas atingiram equipamentos de dois cursos da universidade: Medicina Veterinária e Tecnologia em Aquicultura — este último está em processo de extinção para dar lugar a Engenharia de Aquicultura, o primeiro do Rio Grande do Sul, a partir de início deste ano letivo.

Também foram destruídos o cercamento; a vegetação da fazenda escola, que servia de alimento aos 200 animais criados na universidade, entre bovinos, ovinos e equinos; e antiga sede dos funcionários também foi destruída— Além dos prejuízos materiais, estimamos que haverá dificuldades iniciais para o novo curso, já que várias atividades ficam comprometidas em função dos materiais que foram perdidos no incêndio. O laboratório novo não ficará completo — disse nesta quarta-feira (19) a diretora do campus, Cheila Stopiglia.

O pampa gaúcho tem registrado diversos focos de incêndio — vento e a vegetação seca proporcionam rápido alastramento das chamas. O Corpo de Bombeiros de Uruguaiana e o Exército auxiliaram no combate às chamas. Segundo o Comando Militar do Sul, além da ação diante do fogo, caminhões-pipa das organizações militares também estão ajudando as prefeituras na distribuição de água para famílias atingidas diretamente pela estiagem.

O prefeito Ronnie Mello informou que encaminhou nesta semana ofício ao governo do Estado solicitando efetivo maior para Uruguaiana e toda a Fronteira Oeste.

Por Samantha Klein / GZH