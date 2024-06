Alegretense coloca as duas seleções de vôlei de praia da França nas Olimpíadas 2024

Além de qualificar automaticamente uma equipe por gênero como anfitriã dos Jogos Olímpicos, a França conseguiu garantir uma segunda vaga feminina através do Ranking Olímpico , conquistado por Lezana Placette e Alexia Richard.

Para sediar o torneio na cidade da Torre Eiffel com um conjunto completo de duas duplas femininas e duas masculinas, a França também precisava vencer a final masculina da Copa das Nações do CEV Beach Volley em Jurmala, e conseguiu. Representada por Teo Rotar, Arnaud Gauthier-Rat, Remi Bassereau e Julien Lyneel no evento na Letónia, a França atravessou o torneio país contra país vencendo todas as cinco eliminatórias.

As duplas nacionais de vôlei de praia da França foram treinadas por uma equipe técnica completa, liderada pelo especialista brasileiro Lissandro Carvalho. Só para se ter uma ideia do feito do alegretense Lissandro, fazia 24 anos que uma dupla feminina francesa não obtinha vaga para os jogos. No masculino, desde 2004, feito alcançado com a conquista na Copa das Nações. Ainda por ser o país sede, a França terá mais dois conjuntos no vôlei de praia, duas mulheres e dois homens nos Jogos Olímpicos.

Essa será a terceira participação em olimpíadas do alegretense. Lissandro esteve em Londres, no Rio de Janeiro, e agora em Paris.

Fotos: edfbeacvolley