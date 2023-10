Indicadores: setembro fecha com quedas nos casos de homicídios, abigeato e estelionatos em Alegrete

Em setembro, a cidade contabilizou mais um homicídio, quando no mês anterior havia dois. No mesmo período do ano passado, também foram dois assassinatos. Num comparativo com os primeiros nove meses do ano, é possível atestar um crescimento nos homicídios. De janeiro até setembro deste ano, ocorreram 11 vítimas de homicídio doloso. Em 2022, até o 9º mês do ano foram 8 assassinatos.

A redução dos crimes ficou evidente nos casos de furtos. Em setembro de 2022 foram 90 ocorrências. Neste mês desse ano, chegou a Polícia Civil 66 casos, contra 70 ocorridos em agosto de 2023. Os casos de abigeatos também diminuíram. Em setembro foram registrados na delegacia 6 crimes rurais, diferente de agosto, quando tiveram 9 ocorrências. No mesmo período do ano passado, ocorreram 6 casos de abigeato.

Na mesma linha, as vítimas de estelionatos diminuíram. Em setembro de 2023, totalizaram 22 crimes praticados por estelionatários, três a menos que o mês anterior. No ano passado, nesta mesma época foram registrados 38 ocorrências envolvendo algum tipo de estelionato.

Os casos de roubos apresentaram ligeiro crescimento, embora num patamar menor que os outros indicadores. Dos 7 casos de roubos registrados em setembro der 2022, neste 9º mês deste ano, ocorreram nove, um a mais que em agosto de 2023.

Os casos de delitos relacionados a armas e munições apresentaram queda comparado com o ano passado. De cinco casos ocorridos em setembro de 2022, neste houveram três, mesmo número registrado em agosto.

Redução também nos crimes de posse e tráfico de entorpecentes. Em setembro foram efetuadas 11 ocorrências para estes tipos de crimes, dois a menos que agosto. Setembro de 2022, foram 9 casos de tráfico e posse de entorpecentes.

O Rio Grande do Sul também registrou queda nos principais indicadores criminais, como homicídio, feminicídio e latrocínio. No último mês, houve redução de 24,3% nos casos de homicídio em relação a setembro de 2022. Em todo o Estado, foram registradas quatro ocorrências de feminicídio, diminuição de 33,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o crime de latrocínio teve queda de 16,7%, com cinco mortes registradas no RS.

O combate à criminalidade também se refletiu na diminuição do crime de abigeato: em setembro de 2023, foram 272 casos em todo o Estado. Trata-se do menor número registrado em toda a série histórica, iniciada em 2010. Além desses indicadores, setembro foi marcado pela nona redução consecutiva nos roubos de veículo (- 25%), com 276 ocorrências no mês.