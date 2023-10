Corporação de Alegrete participa do Seminário Nacional de Bombeiros

O evento anual, que neste ano foi sediado pelo estado, reuniu profissionais da área de segurança contra incêndio, pesquisadores, estudantes e especialistas em proteção contra incêndio, defesa civil e desastres naturais.

O seminário teve como objetivo promover a integração entre os Bombeiros e demais profissionais envolvidos, proporcionando um espaço para atualização de conhecimentos e discussões sobre as melhores práticas no combate a incêndios e atendimento em situações de emergência. Durante os três dias de evento, os participantes tiveram acesso a palestras, cursos e uma feira de equipamentos, onde puderam conhecer as últimas inovações na área.

Funeral da pastora Esther, da Assembleia de Deus, foi marcada por muitas homenagens

Entre os temas abordados estavam Salvamento Veicular, Segurança e Prevenção Contra Incêndios, Atendimento Pré-Hospitalar, entre outros tópicos relevantes para a atuação dos Bombeiros e profissionais correlatos. A participação no seminário permitiu que os Bombeiros de Alegrete, juntamente com outros especialistas, compartilhassem experiências, interagissem e buscassem aprimorar suas técnicas, visando oferecer um serviço cada vez mais qualificado à população.

Muitas homenagens e reconhecimento na despedida do empresário Emerson Bianchini

Representando Alegrete no evento estavam o Capitão Jonny Neri, comandante da Companhia responsável pelo Pelotão de Bombeiros local, além dos Soldados Paulo Neto, Lisiéle Guerra, Felipe Nascimento e a Engenheira Civil Luana Hohemberguer, presidente do GABOM – Grupo de Apoio aos Bombeiros de Alegrete. A presença destes profissionais no seminário reforça o compromisso da corporação com a constante atualização e aprimoramento, buscando sempre oferecer um serviço de excelência à comunidade. O evento ocorreu nos dias 4, 5 e 6 de outubro.