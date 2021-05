Indicadores sinalizam queda de novos casos da Covid em Alegrete; veja os números

Compartilhe















O relatório de dados sobre a Covid-19 elaborado pelo analista de dados da Secretaria Municipal de Saúde Marco Rego demonstra que o número de atendimentos no Centro de Triagem Respiratória (Gripário) diminuiu significativamente entre os meses de março e maio.

Segundo o relatório, a média móvel semanal passou de 119,6 em 05 de março para 30,6 em 07 de maio. Já o volume de atendimentos acumulados por período de sete dias passou de 837 em 05 de março para 214 em 07 de maio.

“Os dados mostram que essa diminuição representa uma queda de 19.55% nos atendimentos do Centro de Triagem Respiratória nos últimos sete dias”, esclareceu o analista Marco Rego.

Devido à diminuição no número de infecções de Covid-19, o Centro de Triagem Respiratória teve alterações no horário de funcionamento, nos feriados e finais de semana, dias que os atendimentos acontecem na UPA. E, desde o dia 03 de maio, de segunda à sexta-feira funciona das 13h às 20h no ginásio do IEEOA.