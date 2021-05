Vagner Fan deixa liderança de bancada na Câmara por não concordar com nomeação de filiado do PT na Educação

Compartilhe















O vereador Vagner Fan do MDB, ao saber da nomeação de um ex vereador, filiado e militante no PT para cargo de importância na Secretaria de Educação do Município, comunicou a presidência do seu partido que não é mais líder da bancada na Câmara Municipal.

Ele destacou na carta que o Prefeito e o Vice foram eleitos em chapa pura e que muitos filiados no partido poderiam ter ocupado o cargo de diretor da educação e nomeação de um ex vereador do PT, Paulo Berquó, soou como desrespeitosa a quem é partidário trabalhou e ajudou na eleição do Prefeito e Vice, ambos do MDB.

Ele diz que se desligou da liderança de bancada por não compatcuar com essa conduta e por ter sido excluído de decisões de suma importância, as quais todos da bancada deveriam ter sido consultados, ressalta.

O Vereador diz que o cargo é de diretor da educação, função de destaque pela qual vão passar muitas decisões relativas a esta importante área do Município.

O Partido vai aguardar a decisão da bancada na Câmara para depois se posicionar, disse o presidente do MDB de Alegrete, Airton Pacheco do Amaral.

Vera Soares Pedroso