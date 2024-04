Indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica é preso com equipamentos da Secretaria de Meio Ambiente

Share on Email

No dia 12 de abril de 2024, por volta das 13h25, em Alegrete, uma guarnição da Brigada Militar, durante uma patrulha de rotina no bairro Cidade Alta, avistou um indivíduo de 44 anos monitorado por tornozeleira eletrônica e já conhecido das autoridades pela prática de crimes.

Após a abordagem, foi encontrado na mochila dois rolos de 100 metros de fio elétrico marca CORFIO, 2 aparelhos celulares da marca Samsung Duos, 1 aparelho da marca Multilaser NS e 1 aparelho celular da marca LG K22. Questionado sobre a origem dos itens, o indivíduo afirmou serem de sua propriedade, porém sem conseguir fornecer informações sobre a procedência dos mesmos.

Após verificação no sistema de consultas integradas, constatou-se que o homem prestava serviços à Secretaria de Meio Ambiente do município. O contato com o responsável pela secretaria confirmou que os itens apreendidos pertenciam à instituição.

Diante da evidência do delito, o apenado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante. Foi estabelecida uma fiança equivalente a meio salário-mínimo, que não foi paga pelo acusado.