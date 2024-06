Infrequência escolar e falta de vagas na educação infantil foram pautas de reunião no MP em Alegrete

A infrequência escolar em Alegrete necessariamente passa por demandas que chegam ao Conselho Tutelar do município. Nas escolas, é gerada uma FICAI – ficha dos alunos que não estão frequentando as aulas. Os casos são encaminhados ao Conselho e toda a rede de proteção busca entender por que os estudantes não estão frequentando as aulas.

A conselheira Daniela Domingues explica que essas infrequências chegam à Rede de Apoio Escolar (RAE), integrada pela rede de proteção do município. “Se eles não conseguem resolver, os casos vêm para o Conselho”, explica. “É uma luta constante para fazer com que os estudantes retornem às escolas e frequentem as aulas”, cita. Outro problema tratado na reunião na semana passada, junto com a Promotora de Justiça, foi em relação à carência de mais de 200 vagas na educação infantil no município. Eles estão sempre tentando alocar alunos nas escolas da cidade, pois, por lei, a partir dos 4 anos as crianças precisam estar em sala de aula, atesta.

A Rede de Apoio Escolar esteve em reunião com a Promotoria de Justiça no último dia 17 de junho, no auditório da Promotoria de Justiça de Alegrete, na segunda reunião de acompanhamento da Rede de Apoio à Escola (RAE) no ano letivo de 2024. A reunião, que estava prevista para maio, teve de ser adiada devido ao estado de calamidade pública que assolou o Rio Grande do Sul no último mês.

A solenidade, promovida pela 2ª Promotoria de Justiça Cível de Alegrete, contou com a participação de representantes de escolas municipais, estaduais e privadas do município, da APAE, do CAPSi, do CREAS, dos CRAS Norte e Sul, da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, bem como de conselheiros tutelares.

Na oportunidade, entre outros temas, foram apresentadas primeiramente as respostas da Secretaria Municipal de Educação acerca de questões escolares determinadas na reunião anterior – realizada em março deste ano –, como monitores escolares, a regulamentação do uso de celulares, o transporte escolar e a carência de vagas na educação infantil.

Em um segundo momento, foi informada a demanda de vagas para alunos de outras cidades que foram atingidas pelas enchentes, principalmente da Região Metropolitana. Sobre a oferta de vagas, foi determinado que fossem garantidas as vagas e, caso necessitem de documentos, que sejam encaminhados para o Ministério Público, a fim de que este tome as providências cabíveis.

Por fim, a Promotoria informa que foi constituída uma coordenação para a RAE, composta por representantes da assistência social, educação, saúde e Conselho Tutelar – todos tendo um membro titular e um suplente –, os quais, por meio de trabalho interdisciplinar, darão encaminhamento aos núcleos familiares dos alunos infrequentes de acordo com suas necessidades.

Para fins de esclarecimento: quanto às questões de monitores e vagas, no âmbito coletivo, a resposta é da PREDUC (Promotoria de Justiça de Uruguaiana). Nós avaliamos individualmente. Colhemos a informação sobre esta demanda na reunião anterior, formalizamos a solicitação para a secretaria, a qual respondeu, e encaminhamos para a PREDUC. Eventual situação individual é nossa responsabilidade. Mas a demanda aqui relatada atinge mais de um aluno, então é atribuição da PREDUC.