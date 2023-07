Uma mini cadeira de rodas para a pequena Eva e muito amor envolvido na Apae Alegrete

Share on Email

“Sonho que sonhamos só, é só um sonho, sonho e nada mais…Mas sonhos que sonhamos juntos, deixam de ser sonho só e se tornam a mais bela realidade”, foi com essa frase que uma das fisioterapeutas da Apae em Alegrete definiu uma atividade concluída na escola especializada.

Na última terça-feira (18), um momento de muita alegria e emoção para equipe que trabalha no educandário. Eles realizaram a entrega de uma mini cadeira de roda, para a pequena Eva.

Eva tem 1 ano, e é filha de Luciara Melo Fantinel, que devido ao seu quadro clínico, iniciou sua jornada na APAE Alegrete / Escola Especial Paul Harris em março deste ano.

Muita amada por todos, a pequena aluna vem abrilhantados os dias na turma de Estimulação Precoce. Foi um passo muito importante destacam os profissionais da instituição.

A cadeira foi toda confeccionada com zero pelo colaborador e marceneiro Orestes Killa, baseado nos dados, medidas e informações ofertadas pelas fisioterapeutas, Raquel M. da Silva C. e Marina Prause Mattos. “Como num sonho lindo, a cadeirinha ficou perfeita para a Eva”, declara Marina.

O objetivo primordial dessa construção em conjunto, foi ofertar a Eva autonomia e possibilidades de explorar e conhecer o mundo, e quase que instantaneamente, após sentar em sua cadeira, Eva brilhou e iluminou tudo e todos que acompanharam a atividade.

“A felicidade dela e da mãe Luciara, veio nos trazendo toda a satisfação do mundo e nos dando mais combustível para fazer a diferença. Desejamos o mundo para a nossa pequena Eva. Que siga voando bem alto e nos dando a força pra viver”, relatou a fisioterapeuta Raquel.

Fotos: Apae Alegrete