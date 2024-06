Batalhão de Engenharia inicia curso de formação de nova turma de Cabos do Exército

Durante três dias foram realizadas as provas teóricas de conhecimentos gerais e o tradicional teste de aptidão física, no Batalhão Marechal Enéas Galvão. No último dia 24 de junho, ocorreu o cerimonial e o apronto operacional, marcando as primeiras atividades operacionais do curso. No ato, o comandante do 12ºBE Cmb Bld Tenente Coronel Dalcin, proferiu a aula inaugural, materializando a abertura oficial do CFC – 24/1.

Câmara Federal aprova projeto que beneficia agricultores atingidos pelas cheias no RS

O curso iniciou com o efetivo de 30 (trinta) soldados que serão instruídos conforme a legislação de ensino vigente, participando de instruções teóricas, práticas, exercícios no terreno e avaliações ao longo do curso, com objetivo de capacitá-los para o exercício das funções da graduação de Cabo, após três meses.

Apenado com tornozeleira é preso em flagrante com arma de fogo em via pública

Ao final do curso, os militares concludentes estarão aptos para a promoção à graduação de Cabo, dentro das vagas ofertadas pelo Batalhão.

Fotos: 12ºBE Cmb Bld