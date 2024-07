Inicia Marcha dos Prefeitos a Brasília por recursos devido queda de arrecadação dos municípios

A semana será marcada pela marcha dos prefeitos a Brasília pela reconstrução dos municípios gaúchos. A mobilização ocorrerá nesta terça e quarta-feira, na sede da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Segundo a Famurs, os 497 municípios gaúchos estarão representados, sendo que 300 prefeitos irão pessoalmente aos atos. Na pauta de reivindicações, a necessidade de auxílio da União para fazer frente à queda de arrecadação do ICMS.

O prefeito de Alegrete Márcio Amaral integra a Marcha dos Prefeito a Brasília, porque conforme ele só o município teve uma retração de 20 milhões de reais no orçamento devido à calamidade climática ocorrida em maio passado no RS.

De acordo com estimativas do governador Eduardo Leite, o tombo na arrecadação pode chegar a R$ 10 bilhões até o fim do ano. A pressão dos prefeitos gaúchos em relação ao governo federal irá fortalecer as cobranças de Leite sobre a necessidade da liberação de recursos para minimizar a queda nas receitas ordinárias do Estado e dos municípios.

Apesar dos apelos, até agora, não há sinalização otimista da União relativa à compensação nas perdas de arrecadação. Recentemente questionado sobre o tema, o ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, afirmou que as demandas são muitas e que é necessário estabelecer hierarquias.

Em função da marcha, para permitir a participação dos deputados, a Assembleia suspendeu a sessão plenária e os trabalhos nas comissões.