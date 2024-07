Rotary Clube Alegrete Norte escolhe nova diretoria

A nova diretoria do Rotary Clube Alegrete Norte foi escolhida para o ano rotário 2024- 2025. O novo presidente é Luis Santi e a vice Maria Inês Bandeira. O clube tem o objetivo de desenvolver ações voltadas ao social com campanhas que ajudam hospitais e entidades assistenciais ou pessoas que precisam de atendimentos, cadeiras de rodas e outros tratamentos.

Maria Inês Bandeira – vice presidente

A Missão do Rotary Internacional é servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários.

A posse da nova diretoria do Rotary Clube Alegrete Norte será no dia 10 de julho em ato no Restaurante Tradição.

O ex presidente que exerceu suas atividades até o último dia 30 de junho foi o professor Marcos Ruffo Goulart. A partir do dia 1 de julho iniciaram as atividades da nova diretora do RCAN.