Inicia o segundo turno das eleições em Alegrete

Neste dia 30, acontece o segundo turno das eleições gerais do Brasil, a maior da América Latina com 158 milhões de eleitores.

Cedo, muitos eleitores já estavam na rua se dirigindo às suas seções eleitorais, em Alegrete. Como neste segundo turno a escolha recai apenas em dois cargos – Presidente e Governador, a votação está mais rápida.

A Lei das Eleições veda expressamente a utilização aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação.

Então, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que, para que o eleitor possa se dirigir à cabina, os aparelhos deverão ser desligados e entregues à mesa receptora, juntamente com o documento de identidade apresentado, onde ficarão guardados e serão restituídos, ao término da votação.

Recomenda-se que o eleitor deixe o celular em casa, no carro, entregue a um familiar ou amigo, ainda que esteja na fila, pois a vedação é apenas “portar na cabine de votação”

As denuncias de qualquer irregularidade pode ser feita através do Aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral e disponível para download na Apple Store e no Google Play.

Também podem ser encaminhadas ao email palegrete@mprs.mp.br ou, registradas através de atendimento presencial na Promotoria de Justiça, na Av. Tiarajú, n.º 944, bairro Ibirapuitã.

No dia das eleições, o Ministério Público estará aberto durante o período de votação, para atendimento presencial e poderá ser contatado através do telefone n.º 55 3244 4387