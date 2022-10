Polícia investiga morte em frigorífico de Lajeado

A Delegacia de Polícia foi comunicada sobre partes de um corpo encontradas na empresa Faros, em Cruzeiro do Sul, em meio a uma carga de dejetos enviados por um frigorífico, instalado em Lajeado.



Nos quase 6 mil kg de dejetos de frango, foram encontradas duas pernas da vítima, além de um braço, um celular e uma carteira com documentos com identificação de Joao Manoel Silva Santos.



Ainda no local, a Delegacia de Polícia foi informada sobre partes de um corpo no frigorífico, no interior de uma moenda. A equipe foi acompanhada pela Perícia Técnica até a empresa, e identificou a máquina no pátio, do lado de fora do frigorífico, com parte do corpo da vítima no interior.



Como o local era de difícil acesso, os Bombeiros foram acionados para remover o restante do corpo. A polícia identificou o local como suspeito, e acionou a Perícia de Engenharia do IGP, não descartando a prática de homicídio.



Para a investigação, foram solicitadas as câmeras de segurança. Também foram anotados os nomes dos funcionários presentes no provável momento da morte, assim como os nomes dos funcionários que trabalhavam no mesmo local que a vítima. Ainda foram anotados os nomes dos últimos a assinarem o ponto na saída da empresa, já que o fato teria ocorrido no fim do expediente.

Fonte: A Hora