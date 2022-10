Conheça a história do alegretense que está à frente da Seleção Brasileira de Padel

O alegretense Patric Vaz Leães, 42 anos, é engenheiro agrícola de formação. Começou a jogar padel aos 13 anos. Aos 15, já recebeu a primeira convocação para jogar o mundial de menores na Argentina. E, desde então, nunca parou.

Aos 26 anos, se formou em engenharia, e foi do amigo Pablo Lima (8 anos número 1 do mundo) que veio o convite para ir morar na Espanha para jogar o circuito profissional. Ficou lá por 3 anos trabalhando como professor de padel e jogando o circuito profissional.

Em 2009 voltou ao Brasil já com o sonho de abrir um clube, que só aconteceu em 2016.

O primeiro convite para sentar no banco como coach, foi do amigo e conterrâneo Lucas Campagnolo na etapa do World Padel Tour de São Paulo em 2019.

Já em 2020, recebeu o convite para auxiliar técnico da seleção até 2021. No mundial do Qatar voltou para casa com o 3º Lugar. Em 2022 o desafio aumentou, agora como técnico da seleção masculina no mundial que acontece em Dubai de 31 de outubro a 5 de novembro.

Casado com Carine Carlesso, o pai do Lucca e da Valentina é o entrevistado dessa semana. Com uma semana bastante corrida, o técnico da seleção respondeu uma série de perguntas antes de desembarcar em Dubai. Confira:

Portal – Inegável que possuímos uma fábrica de talentos no padel alegretense. Isso se deve a quê ?

Alegrete, por estar situada na fronteira, sempre teve muita gente jogando padel. Isso faz com que os talentos apareçam mais. Une-se a isso muitos anos de esforço e um trabalho bem feito nas categorias de base.

Portal – Tens feito um trabalho no padel. Como é a história de assumir a seleção brasileira no ano em que a modalidade entra como evento teste para as olimpíadas ?

O convite chegou no ano de 2020, como auxiliar técnico em um projeto de aproximação entre os jogadores e o técnico que na época era um espanhol. Também dentro deste projeto da nova gestão da confederação Brasileira de padel, estava trazer as categorias de base para o profissional.

Nesses dois anos o trabalho rendeu bons frutos e assim veio o convite para ser o técnico da seleção Brasileira de Padel. E com uma enorme satisfação exatamente no ano em que o padel entra como esporte convidado para os jogos sul-americanos, onde trouxemos para o Brasil uma medalha de Prata e uma medalha de Bronze.

Portal – Estamos longe demais das capitais. Como é fazer padel na 3ª Capital Farroupilha ?

Estamos muito distante dos grandes centros, o que acaba dificultando o acesso a torneios de nível nacional.

Desde o momento em que decidi vir embora da Espanha, onde jogava o circuito profissional, escolhi retornar às minhas origens, cidade onde eu comecei a jogar, onde estava a minha família e onde eu queria recomeçar. Aqui fizemos, eu e a minha esposa, o primeiro clube de padel com quadras de vidro da Fronteira Oeste. Quando inauguramos o padel, sempre tive em mente montar uma escola para desenvolvimento de base e conseguir passar todos os conhecimentos adquiridos nesses anos que estive fora. Hoje, nossa escolinha conta com mais ou menos 50 crianças entre 5 e 18 anos. Praticamente todos competindo em torneios e um grande número disputa de torneios pela seleção brasileira de menores.

No último final de semana, 7 crianças da nossa equipe de treino estavam competindo pela seleção brasileira.

Portal – O padel ainda é visto como esporte da elite, digamos um esporte caro. Existe algum projeto para atletas carentes, levar o esporte para escolas no município, como forma de difundir mais a modalidade ?

Sim, tem o custo com tênis, roupas, raquetes, mas mesmo assim pós período crítico da pandemia esboçamos um projeto com aulas de pádel para gurizada do bairro Centenário, mas com minhas viagens ficou inviável continuar. Mas queremos retomar esse processo em 2023, acho interessante oferecer essa oportunidade para todos, afinal o padel está prestes a se tornar um esporte olímpico.

Portal – Alegrete já sediou muitas competições de padel, inclusive a nível internacional com expoentes da modalidade. O que podemos aguardar para 2023, contigo à frente da seleção ?

Sempre gostei do lado profissional do esporte, assim, quando tenho oportunidades gosto de trazer para nossa cidade eventos deste nível. Trouxemos por dois anos o circuito profissional da Argentina. Passaram pela cidade jogadores que hoje figuram no cenário internacional. Para 2023 já temos bastante planos no papel, e com certeza a Fronteira Oeste receberá algum desses nossos projetos.

Portal – Como técnico e praticante do esporte. Qual a tua principal mensagem para essa gurizada que desponta no padel alegretense ?

Para todas as crianças que passam por mim, o que tento mostrar é a essência e os benefícios que o padel pode trazer para a vida deles como um todo. O esporte faz com que as crianças tenham foco, determinação, caráter, disciplina e resiliência, que eles levam para a vida toda.

Fotos: acervo pessoal