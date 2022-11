Inicia processo de vistoria em táxis

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Solicita-se a presença dos taxistas concessionários com seus veículos (incluindo os itens de combate e prevenção do Covid-19), apresentando os documentos de CRLV e CNH originais, nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de novembro, no período da manhã.

Réu que acertou tiro, por erro de pontaria, em namorada de desafeto, foi condenado a mais de 16 anos de prisão

Os veículos serão direcionados ao estacionamento interno do Centro Administrativo Municipal, na Rua Major João Cezimbra Jaques n° 200, onde haverá inspeções ao ar livre.

Para uma melhor conveniência dos horários de atendimentos, reservou-se o dia 21 para os Prefixos de 001 a 020, com intervalos de 15 minutos

Para atendimento dos Prefixos 021 a 040, estabeleceu-se o dia 22, também com intervalos de 15 minutos

Prefixos 041 a 060, incumbiu-se o dia 23, também com intervalos de 15 minutos.

Para atendimento dos Prefixos 061 em diante, destinou-se o dia 24, também com intervalos de 15 minutos

Já o dia 25 foi reservado para os prefixos que eventualmente não puderem comparecer em seus dias e horários, com agendamento prévio através do telefone (55) 34215038, das 08h30 às 12h30.