Centenário vira para cima do Tinga, e leva o título nos quarentinha da LAF

No último sábado (19), a 3ª Capital Farroupilha conheceu o seu campeão na categoria sênior especial. No estádio Farroupilha Centenário e Tinga protagonizaram um jogo eletrizante na categoria quarentinha, xodó da Liga Alegretense de Futebol.

No cinquentenário da Liga o Centenário conquistou o bicampeonato do certame da LAF 2022, categoria sênior especial 40 anos.

O jogo foi emblemático, um Tinga que largou na frente com gol do jogador Cabecinha, que reforçou o time da Restinga. Muito estratégica, a partida foi bastante disputada e o Centenário conseguiu empatar só na etapa final. De pênalti, Marino deixou tudo igual. Novamente a partida ficou truncada com ambas equipes ora se defendendo, outras atacando.

Foi então que na última volta do ponteiro, já nos acréscimos, Diego Pilecco “Rato”, aproveitou uma bola cruzada na área e deu um toque de craque, estufando as redes.

Centenário de virada 2 a 1 em cima do Tinga faturou o bi nos quarentinhas. O goleador da competição foi o atleta Luciano Lopes do Nacional com 9 gols marcados em oito jogos disputados.

Já a melhor zaga (menos vazada), coube a linha defensiva do campeão Centenário com 10 gols sofridos em nove partidas disputadas. O terceiro lugar foi para equipe do Ibirapuitã.

O prefeito Márcio Fonseca do Amaral e o vice Jesse Trindade acompanhado do diretor de esportes Clóvis Gonçalves participaram da entrega da premiação. O prefeito fez a entrega do lindo troféu ao capitão do Centenário Diego Caminha, que num bonito gesto entregou a taça as crianças levarem até os jogadores.

“Mais um objetivo e dever cumprido do nosso trabalho. O Centenário hoje não é um time, é uma família. A diretoria somos todos juntos unidos na derrota e na vitória. O que importa é estarmos bem de saúde para seguirmos trabalhando”, destacou o técnico Giovane Carvalho.

Fotos: Valdir Knierin