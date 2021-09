Inicia Semana dos Festejos com a distribuição da chama crioula a CTGs e piquetes

Trazida por um grupo de cavalarianos desde o Marco das Três Divisas, a centelha do fogo que arde as tradições do Rio Grande foi distribuída às entidades de Alegrete na AFUNCAAL.

Festejos Farroupilhas – Chegada da Chama

Tipicamente pilchados e, neste dia, em alguns momentos com uma indumentária a mais, o ponche que protege da chuva, ao logo da cavalgada, o grupo de cavalarianos que trouxe a chama até a Praça e os peões e prendas que ostentam o orgulho da pátria riograndense desfilaram pela BR 290.

Representantes do 16 CTGs e 60 piquetes do Município se fizeram presentes para pegar a centelha e ascender em suas entidades que até o dia 20 de setembro será o sinalizador do amor às tradições. Todos os cuidados foram rigorosamente observados e não houve aglomerações. Apenas um representante do CTG recebia a centelha da Chama, através dos coordenadores, da 4 RT Marco Saldanha, dos Festejos Farroupilhas Cléo Trindade e do prefeito Márcio amaral, assim como, componentes do grupo que coordenou a Chama Crioula.

Este ano, a Semana dos Festejos Farroupilha tem muitos diferenciais devido a pandemia. Entre eles, a geração da chama crioula pela 4ª Região Tradicionalista que aconteceu aqui no Museu do Gaúcho, depois seguiu até o Marco das Três Divisas de onde foi distribuída aos municípios de Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí.

Para evitar as aglomerações com público na praça e ao longo das ruas por onde passa a centelha da chama foi distribuída na AFUNCAAL. Para trazer até a Praça Getúlio Vargas, um grupo reduzido e cavalarianos tendo à frente o coordenador dos Festejos Cléo Severo Trindade e o coordenador da 4ªRT Marco Saldanha. A chegada até o Monumento ao Expedicionário ocorreu no início desta tarde.

Também participaram Secretários Municipais, Vereadores e imprensa. A Inspetoria Veterinária esteve na AFUNCAAL para a fiscalização dos exames dos animais.