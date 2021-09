Santa Casa vai receber mais de um milhão do Governo do Estado para equipar novo bloco cirúrgico

Por uma intermediação direta com o Gabinete do Governador, em sua estada aqui em Alegrete no mês de agosto, o Ex vereador Celeni Viana, encaminhou a solicitação de recursos específicos para equipar o novo Bloco Cirúrgico da Santa Casa de Caridade. Alegrete comemora hoje os recursos do Assistir Saúde, com verba específica para o setor de cirurgias do Hospital.

Santa Casa recebe recursos do Governo do do RS para equipar Bloco Cirúrgico

Conforme os dados do ato, no Palácio Piratini, o trabalho vai beneficiar um milhão de habitantes incluindo pacientes de toda a Região. A nova sala cirúrgica vai ampliar em mil cirurgias, por ano, o trabalho realizado aqui na Santa Casa. O hospital já é referência em vários serviços de saúde. No total será 1.45 milhão de reais.

A Delegada Ajunta de Saúde, Andrea Carneiro, mais a Secretaria de Saúde Haracelli Fontoura e o provedor da Santa Casa, Roberto Segabinazzi participaram, neste dia 13, no palácio Piratini, do anuncio oficial de recursos ao Hospital de Alegrete.

Delegada Adjunta de Saúde e e Secretária de Saúde de Alegrete

Eles comemoram esta grande conquista à saúde de Alegrete e Região.

Andreia Carneiro da 10ª CRS e Roberto Segabinazzi – Provedor da Santa Casa de Alegrete

Esse trabalho contou, também, com a participação do Deputado Frederico Antunes, líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Ato de anuncio de Recursos do Governo do RS aos Hospitais

Além desse valor ao Bloco Cirúrgico, o Hospital de Alegrete já está recebendo incentivo de produção.