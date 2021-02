Início da Tiaraju é interrompida para resolver problema histórico de enxurrada

Compartilhe















Um problema de décadas que causava enxurradas e deixava a frente de uma padaria, farmácia e outras empresas, na Avenida Tiraju, totalmente inundada em dias de chuva forte está sendo solucionado.

A Secretaria de Infraestrutura está colocando a tubulação para que a água pluvial seja escoada e vá direto ao Rio Ibirapuitã.

Devido a este trabalho o trânsito está interrompido, logo ao passar a Ponte Borges de Medeiros, tendo que os motoristas dobrar no posto de combustível ,entrar no bairro Ibirapuitã para retornar à avenida Tiaraju, saindo em frente a um Consultório Odontológico para retornar à avenida.

Mário Rivelino Soares, secretário de Infra ressalta a importância deste trabalho visto que há décadas empresas e moradores daquela reagião sofriam com as fortes enxurradas não podendo, inclusive, sair a rua devido a grande quantidade de água que se acumulava no local.

O trabalho vai se estender e a previsão de liberação, de parte da pista, que estava interrompida é para esta sexta- feita. O transito é intenso no local e os motoristas devem ficar atentos ao desvio.

Vera Soares Pedroso