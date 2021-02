Vereadora gestiona ao IGP médicos legistas para Alegrete

Compartilhe















A morte trágica de um empresário do ramo de alimentação, no final do mês janeiro, na Br 290, em Alegrete em que a família teve que esperar horas pela vinda de um perito de Santana do Livramento, gerou revolta na comunidade e pedidos de providencias das autoridades locais.

Com este objetivo de levar essa e outras demandas de Alegrete a órgãos do Governo estadual que poderão encaminhar soluções, a vereadora Dileusa Alves do PDT está com agendas em Porto Alegre.

Um dos pedidos será direto ao IGP -Instituto Geral de perícias, com a intermediação do Deputado Beto Fantinel, onde a vereadora levou documento solicitando a vinda de dois peritos para à cidade, um criminal e um legista. O contrato emergencial dos dois médicos legistas, que atuam em Alegrete, está por findar e isso é preocupante, observa Dileusa Alves.

A vereadora leva esta demanda de interesse de toda a comunidade na espera de que o contrato emergencial dos peritos legistas seja renovado, e na esperança de que um médico perito criminal possa ser contratado para atuar no município, visto que a distancia de Alegrete da cidade onde tem um profissional que atua nesta área é de 222 km.

Vera Soares Pedroso