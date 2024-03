Iniciou oficialmente a vacinação da gripe em Alegrete

Linguiça Desconstruída e Sopa Paraguaia vencem concurso do Festival deste ano

Até o momento, a Secretaria da Saúde de Alegrete recebeu 3.400 doses da vacina para este início de campanha. A previsão, segundo Juliana Michael do setor de imunizações, é de que o Município receba no total 31 mil doses da vacina. O imunizante está disponível em todas as ESFs com salas de vacina das estratégias de saúde da rede pública de saúde de Alegrete.

Nesta primeira etapa, estão sendo aplicadas as vacinas contra influenza nos grupos prioritários:

Crianças menores de seis anos de idade e a partir de seis meses de vida e, no caso de crianças indígenas ou com comorbidades, dos seis meses aos nove anos;

Trabalhadores da área da saúde em atividade na assistência, na vigilância e no apoio, além de cuidadores, doulas/parteiras e estudantes que prestam atendimento em serviços de saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores de todos os níveis;

Povos indígenas;

Populações quilombolas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário;

Trabalhadores portuários.

A vacina disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, garantindo proteção contra os vírus da Influenza A H3N1 e H3N2 e Influenza B.

Na terceira semana da ação, serão vacinados:

Pessoas a partir dos 60 anos;

Crianças de seis meses até menores de seis anos;

Gestantes;

Mulheres puérperas, ou seja, até 45 dias após o parto;

Quilombolas;

Indígenas;

Trabalhadores da saúde de todos os níveis, públicos e privados;

Trabalhadores da educação, do ensino básico ao superior;

Pessoas com comorbidades e condições clínicas especiais de todas as idades a partir dos seis meses;

Pessoas com deficiência;

Adolescentes e jovens (12 a 21 anos) cumprindo medidas socioeducativas;

Funcionários do sistema prisional;

Pessoas privadas de liberdade.

