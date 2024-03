Linguiça Desconstruída e Sopa Paraguaia vencem concurso do Festival deste ano

Integrando a segunda edição do Festival da Linguiça, o concurso atraiu a atenção de aficionados por gastronomia e curiosos em experimentar novas abordagens com esse ingrediente tão presente na culinária regional.

O certame contou com a participação de dez duplas inscritas, embora apenas cinco tenham apresentado seus pratos ao vivo. Demonstrando habilidades culinárias excepcionais, os competidores apresentaram uma ampla variedade de pratos, todos tendo como denominador comum o uso criativo e saboroso da linguiça. Entre as iguarias preparadas estavam a sopa paraguaia, linguiça desconstruída, torta de couve com linguiça, bobó de linguiça e panqueca de linguiça.

Um júri composto por membros do Sindicato Rural, representantes da Allegro, chefs de cozinha e uma estudante de gastronomia e confeiteira, foi incumbido da tarefa de avaliar os pratos. Além disso, um júri popular também teve a oportunidade de degustar e avaliar as criações gastronômicas, conferindo sabor e apresentação.

Danças gaúchas marcam apresentação em homenagem ao RS no ‘Domingão com Huck’

Destacando-se entre os participantes, a dupla composta por Rodrigo Vilanova e Denner Vilanova conquistou o primeiro lugar com seu cardápio de linguiça desconstruída. Em segundo lugar, Joselaine Barbosa e Bruna Barbosa impressionaram o paladar dos jurados com sua sopa paraguaia.

Entre os membros do júri oficial estava o chef internacional Mamadou Sene, que contribuiu com sua vasta experiência e paladar refinado para as avaliações. Após os veredictos, todos os jurados tiveram a oportunidade de degustar as delícias preparadas, usufruindo dos recursos de três fogões industriais disponíveis para o evento.

A tradição de indígenas Kaingangues na venda de maços de marcela em Alegrete

O concurso “Tudo o que tiver Linguiça” é parte integrante do 2º Festival Estadual da Linguiça Campeira, uma iniciativa que visa fortalecer a identidade gastronômica de Alegrete. Reconhecida como a “Capital Estadual da Linguiça Tradicional Campeira”, título conferido pelo Projeto de Lei 312/2019, de autoria do deputado estadual Luiz Marenco, Alegrete celebra sua tradição ligada à pecuária e à indústria de transformação da carne.

‘Bruxo dos Potros’, hipnotizador de cavalos, vai mostrar suas habilidades neste domingo no Parque Dr. Lauro

Para além da competição culinária, o concurso também tem objetivos culturais e gastronômicos. A participação foi gratuita, refletindo o compromisso em democratizar o acesso à cultura gastronômica e valorizar as tradições culinárias coletivas de Alegrete. Esses eventos não apenas estimulam a criatividade e o aprimoramento das técnicas culinárias locais, mas também proporcionam momentos de convívio e celebração em torno da mesa, fortalecendo os laços comunitários e preservando a rica herança gastronômica da região.

Vídeo: Assessoria de Imprensa Prefeitura