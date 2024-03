Triatletas de Alegrete brilham no Triathlon do Fogo em Itaqui

Cinco triatletas de Alegrete brilharam no Triahlon do Fogo realizado no último domingo (24), disputado na cidade de Itaqui.

O evento elogiado pelos participantes teve organização do Comando da Corporação de Bombeiros de Itaqui, com uma estrutura e organização que atendeu aos mais de 100 atletas que se desafiaram. Os triatletas tinham que concluir o desafiador percurso de 750m de natação pelo Rio Uruguai, saindo do entroncamento com o Rio Cambaí até o Porto de Itaqui. Após isso, subiam em suas bicicletas e pedalavam 20km. Para finalizar, corriam 5,6km até a linha de chegada.

Representando Alegrete, cinco atletas, tiveram um mega desempenho. Alessandro Inácio, Adeline Rosso, Dione Rodrigues, Henrique Sudo (Dom Pedrito radicado em Alegrete) e Camila Apratto.



Henrique Sudo estreou com grande êxito na modalidade. Ele concluiu a prova que apresentou um nível extremamente difícil, exigindo a parte física e mental. Sudo foi bronze na categoria para triatletas da faixa etária de 35 a 39 anos.

Ainda no masculino, outros bons resultados foram obtidos por Alessandro Inácio campeão na categoria 45 a 49 anos e Dione Rodrigues vencedor na faixa para triatletas dos 35 a 39 anos.

No feminino, estreando na modalidade, Camila Apratto conquistou o 3º lugar geral feminino e Adeline Rosso foi a grande campeão geral entre as mulheres.

Fotos: Everton de Castro de Araújo