Inmet emite alerta de tempestade em Alegrete

Categorizada como perigosa, o Inmet chama a atenção para a possibilidade de queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e possibilidade de alagamentos. O anúncio é válido até as 2h de terça-feira (13).

Segundo a Climatempo, as pancadas devem ter intensidade de moderada e forte. Ainda segundo o Inmet, todas as regiões gaúchas correm risco de tempestade. Alguns municípios do norte e sul do Estado devem ser menos impactadas pela chuva forte.

A previsão é de uma chuva de 30 a 60 milímetros por hora, ou 50 a 100 milímetros por dia, com rajadas de vento que podem variar entre 60 e 100 km/h, além de raios e granizo. O Inmet recomenda que, em caso de rajada, as pessoas não se abriguem embaixo de árvores e que, se possível, desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

A frente fria, que está passando pelo Sul do Brasil, ainda gera instabilidades até esta terça-feira (13) entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas na maior parte do interior Gaúcho não tem previsão para chuvas significativas.

Mais uma vez tem previsão para temperaturas bastante elevadas, acima dos 35°C no interior Gaúcho e podendo chegar próximas aos 40°C na Fronteira Oeste.

Em Alegrete a temperatura baixa um pouco. Na segunda-feira a máxima atingiu 38ºC, e além do alerta de tempestade a previsão é pancadas de chuva na parte da noite.

Já de terça em diante o tempo firma e não há previsão de chuva até sexta-feira o tempo fica seco. A mínima tem média de 17ºC, e a máxima será de 36ºC na quinta-feira (14), nos demais dias a máxima oscila entre 31ºC e 34ºC.

As instabilidades voltam a se propagar sobre o Sul do Brasil durante o próximo final de semana, mas no RS as chuvas devem ser irregulares e irão se concentrar sobre o extremo Norte e Leste do Estado.

Foto: Alex Stanrlei