Inscrições abertas para a 37º Rústica do Trabalhador em Alegrete

As inscrições para a 37º Rústica do Trabalhador, promovida pelo Sesc em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, estão abertas pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas/ até o dia 26 de abril, às 18h ou quando atingir o limite de 200 participantes. O investimento é 02 kg de alimento não perecível. O tradicional evento esportivo acontecerá no dia 1º de maio, com percursos de 1 e 2 km infantil e 4 km e 8 km (adulto).

Podem participar pessoas a partir dos 8 anos, assim como pessoas com algum tipo de deficiência. A largada está marcada para às 8h30, no Parque Rui Ramos em frente ao Estádio Farroupilha. O kit atleta, composto com camiseta personalizada e chip, deverá ser retirado no dia e local da prova, a partir das 7h, mediante apresentação de documento com foto e comprovante de inscrição.

Ao final da corrida, todos os atletas que completarem os trajetos serão premiados com medalhas. Em categoria geral, os cinco primeiros colocados receberão troféus e os três primeiros por faixa de idade ganharão medalhas especiais. Mais informações podem ser obtidas com a Unidade pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383.

37º Rústica do Trabalhador

Data: 01/05 (segunda)

Horário de largada: 8h30

Local: Parque Rui Ramos

Inscrições: Pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas/ até 26/04 ou até atingir o limite de 200 participantes

Investimento: 2 kg de alimento não perecível

Kit atleta: Camiseta personalizada e chip, entregue no dia e local do evento, às 7h

Categorias: Masculino e feminino por idades: infantil (8 a 10 anos e 11 a 13 anos) adulto (14 a 15 anos, 16 a 17 anos e , 18 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69 e 70+) e pessoas com deficiência visual