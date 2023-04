Erialdo, o ciclista entregador de viandas há mais de uma década

O alegretense Erialdo Dolores Bitencourt é daqueles brasileiros que não desiste nunca. Típico guerreiro que não tem tempo ruim. Faça chuva ou faça lá vai ele trabalhar numa possante bicicleta cargueira que chega a pesar 42 quilos na hora do pique.

São no mínimo 15 km por dia entregando vianda e arrecadando os recipientes para o outro dia. Aos 44 anos, em 2023 ele completa 15 anos entregando viandas. Detalhe não faltou um dia de trabalho nessa década e meia.

A reportagem do PAT acompanhou a rotina do entregador de viandas que utiliza uma bicicleta. Erialdo acorda pouco depois das 8h, toma um chimarrão, um cafezinho e logo sai para o trabalho. O uniforme, é uma bombacha, camisa colete de segurança, chapéu e um par de coturno. Diz que cultiva as tradições e a bombacha não pode faltar. Faz questão de usar máscara, pois trabalha com alimentos e no dia a dia conversa com diversas pessoas.

Bastante comunicativo, o trabalho inicia por volta das 9h30, e já na chegada Erialdo conversa com toda equipe. Abre a porta da cozinha e avisa que está sendo entrevistado. Logo começa o carregamentos das viandas. Dos três entregadores em domicílio, apenas ele usa a bike, os outros trabalham de carro.

No total são 40 viandas por dia, o que necessita duas voltas pela cidade. A rota passa pelo centro, Vila Nova, Rui Ramos, Santo Antônio, Bairro Macedo, Vila Isabel, Independência e João XXIII.

O roteira inicia às 10h, e daí em diante são cerca de 2 horas e meia pedalando. Entrega uma vianda e pega outra vazia. No trajeto Erialdo é metódico, não conversa e por vezes anda contramão para encurtar caminho. – Não posso atrasar, se não o cliente fica bravo – explica.

O trânsito é tranquilo para o ciclista que acostumou a pedalar pelas ruas fervilhando de carros no horário próximo ao meio dia.

Erialdo é casado com Fabiana Montes D’Oca, e tem dois filhos, Brenner e Brender e uma neta, a Letícia. Foi entregador de jornal por dois anos, e durante 10 anos empreendeu como vendedor de frango assado. Possui o 2º Grau completo e nas horas vagas faz serviços de limpeza e jardinagem. Seu hobby é fazer trilhas em estradas pedalando sua mountain bike.

De uma simplicidade, ele relembra da dificuldade da família. Morador do Bairro Macedo, aprendeu a trabalhar desde guri para garantir seu sustento e ajudar na família. Torcedor nato do Por do Sol, escola que foi integrante por 12 anos, Erialdo diz que esse ano não acompanhou o carnaval.

O serviço encerra próximo às 12h30min, horário em que o almoço já está na mesa no trabalho. Tem dias que ele opta por levar a refeição para casa. Afinal, no outro dia começa tudo de novo, assim como ele tem feito nos últimos 15 anos pelas ruas da 3ª Capital Farroupilha.