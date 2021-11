Inscrições para o Concurso de Poesia Alegrete Terra dos Poetas até o dia 5

O Centro Cultural e a Biblioteca Pública recebem até o dia 5 de dezembro as inscrições para o concurso de Poesia Alegrete Terra de Poetas: do campo à cidade.

Podem se inscrever jovens a partir de 16 anos, sem limite de idade. Interessadas devem fazer o preenchimento do formulário no link https://forms.gle/CE7mUdc9kULNuSgE8.

Para a categoria Oralidades (Rap/Poesia Nativista/Tradicionalista) é necessário o envio de vídeo com até 3 (Três) minutos com a poesia declamada/cantada/falada.

É permitida a inscrição em mais de uma categoria, desde que as obras inscritas sejam diferentes. Os vencedores de cada categoria receberão 01 vale-livro no valor de R$100,00 que será entregue no dia 19 de dezembro, na programação das festividades de Natal do município.

A primeira etapa do concurso envolvendo as escolas municipais foi realizada em outubro, com Mostra Cultural de poesias e desenhos, dentro do projeto Cultura na Praça, e a premiação foi entregue na cerimônia de comemoração dos 190 anos da cidade.

Alegrete Terra de Poetas em 2021 tem como tema “do campo à cidade” e homenageia os poetas alegretenses Mário Quintana (115 anos de seu nascimento) e João da Cunha Vargas (40 anos da publicação de seu livro póstumo).

João da Cunha Vargas

Informações através do telefone 3961-1668 (também pelo whats), e nas redes sociais da Biblioteca Pública: @bibliotecapublicaalegrete facebook.com/bibliotecapublicaalegrete.

Fotos: reprodução