Alegretense conquista prêmio no Encontro Nacional de CIEVS em Brasília

O alegretense Renan Marques Mestre em Saúde Pública e Governança de Sistemas de Saúde conquistou o primeiro lugar na Exposição de experiências na Pandemia do VI Encontro Nacional da Rede dos Centros de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS), categoria CIEVS Fronteira ou DSEI.

Trabalhado apresentado pelo alegretense foi elogiado em Brasília

Marques e equipe fizeram a apresentação do trabalho “Desafios e oportunidades no enfrentamento binacional da Covid-19: A experiência Brasil-Uruguai pela perspectiva de uma unidade CIEVS Fronteira do Sul do país”.

Foram 200 trabalhos inscritos em 4 categorias, totalizando mais de 3 mil votos de todo o país. A premiação, para além do grande reconhecimento diante da rede, corresponde a uma viagem à Washington, D.C, nos Estados Unidos, com duração de 1 mês.

Todos os custos serão cobertos pela Organização Pan-Americana de Saúde e Ministério da Saúde. O período de intercâmbio será para realização de um treinamento coordenado pelo Centers for Disease Control and Prevention (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em português) daquele país.

Renan recebendo a premiação no Encontro

Sobre ganhar o prêmio

O alegretense destaca que foi uma honra poder representar Sant’Ana do Livramento, a região e os CIEVS Fronteira, e um grande privilégio acompanhar a delegação gaúcha. No entanto, ele conta que apresentação oral do trabalho foi um grande desafio, pois o Secretário Nacional de Vigilância em Saúde, Doutor Arnaldo Medeiros, e Ciro Ugarte, Diretor Regional de Emergências das Américas (OPAS/OMS), foram os mediadores na oportunidade e estavam ao lado dele no palco.

Momento ímpar do alegretense falando no palco

“Acredito que o sentimento por agora pertencer a um grupo muito especial, que trabalha para ampliar os cuidados com a população brasileira no contexto das Emergências em Saúde Pública, e principalmente tem muito orgulho do Sistema Único de Saúde (SUS), predominou ao longo de minha fala. Com isso, tivemos um reconhecimento que se estende também a todas e todos os trabalhadores da saúde de Sant’Ana do Livramento”, frisou o mestre.

Marques agradeceu aos envolvidos pelo projeto

Renan conta que foram as pessoas da linha de frente que deram início e sustentabilidade às ações das quais o CIEVS agora está encarregado. Dentre elas, citou a Enfermeira Gabriela Formoso, atual coordenadora e única colega de equipe – a quem parabenizou e fez um agradecimento especial por ter confiado a missão dele ir à Brasília.

Dentre outros protagonistas, ele falou do Ministério da Saúde do Brasil e do Uruguai, Ministério das Relações Exteriores, Consulados, Governos estaduais e locais, que tiveram um papel-chave na construção da estratégia. “Foi um verdadeiro caso de sucesso no que se refere à Governança para a Saúde, um novo paradigma que precisamos alcançar”, resumiu o alegretense.

Renan Aurélio Marques e Gabriela Formoso, Coordenadora CIEVS Fronteira de Sant’Ana do Livramento

Renan Aurélio Marques e Gabriela Formoso, Coordenadora CIEVS Fronteira de Sant’Ana do Livramento participaram efetivamente do Encontro Nacional dos Centros de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS) e I Simulado Nacional de Emergências em Saúde Pública: Emergências Epidemiológicas.

O evento foi realizado em Brasília, teve duração de 5 dias e contou com a participação presencial de aproximadamente 200 pessoas. Todas seguiram medidas sanitárias contra a Covid-19 e foram submetidas a realização de teste rápido de antígeno contra a doença antes do início do evento. Virtualmente, a transmissão do evento teve mais de 8 mil acessos, alcançando um público de 14 países.

Durante o período, houve a apresentação de seminários com palestrantes do Ministério da Saúde, representantes da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS) no Brasil e Américas, Diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias da Espanha, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde (CONASEMS), entre outros.

Além disso, realizou-se o I Simulado Nacional de Emergências em Saúde Pública: Emergências Epidemiológicas. Com duração de 2 dias, todos os participantes foram alocados em unidades CIEVS fictícias, representando municípios, estados e o nível federal, e tiveram que organizar processos de trabalho, fluxos de comunicação e respostas frente a possíveis emergências. Ao final, o exercício também contou com uma coletiva de imprensa simulada.

Simulado foi coroado de sucesso destacou o alegretense

Rede CIEVS

Composta de Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde em todo o Brasil, a Rede CIEVS foi constituída com a finalidade de detectar, monitorar, realizar alertas e resposta de eventos com potencial de se tornarem Emergências em Saúde Pública. A Rede foi fortalecida e ampliada no contexto da Pandemia de Covid-19, e, atualmente, conta com 129 CIEVS.

Fotos: divulgação