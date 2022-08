Inscrições para o Fies se encerram nesta sexta-feira

Estudantes interessados em cursar um dos cursos de graduação da Urcamp através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) devem atentar ao prazo e se inscrever até o próximo dia 12. As inscrições começaram na terça-feira, dia 9, através do site fies.mec.gov.br. .

Caso o candidato não tenha acesso à internet, a Urcamp disponibiliza computadores e a rede para a inscrição ao programa.



Poderá se inscrever no Fies, o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota superior a 0 (zero) na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.



A documentação só é necessária posteriormente à inscrição. O resultado da seleção do Fies será divulgado no dia 16 de agosto, em chamada única. Os candidatos que forem pré-selecionados deverão complementar as informações da inscrição no período de 17 a 19 de agosto.



A Urcamp disponibiliza vagas para estudantes do Fies para todos os quatro campi da instituição.