Servidor da Prefeitura de Pelotas é investigado por suspeita de filmar colegas no banheiro

Um servidor da Prefeitura de Pelotas, no Sul do Rio Grande do Sul, é investigado pela suspeita de filmar colegas no banheiro de uma secretaria do município, conforme a Polícia Civil. Nesta quinta-feira (11), o município anunciou o afastamento preventivo do funcionário público por suspeita de assédio sexual.

Em nota, a Prefeitura de Pelotas afirma que determinou a “instauração imediata de um Processo Administrativo Disciplinar, para apurar o ocorrido”. O nome do servidor não foi divulgado nem pelo município, nem pela polícia.

Conforme a delegada Marcia Chiviakowsky, o caso foi enquadrado no crime de registro não autorizado da intimidade sexual, previsto pelo artigo 216-B do Código Penal.

“Ele teria colocado uma câmara dentro de um dos banheiros da secretaria e teria coletado imagens. Colegas denunciaram”, diz.

O homem só deve ser ouvido pela Polícia Civil na próxima semana. Ainda não há previsão de conclusão do inquérito.

Fonte:G1