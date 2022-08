Patrulha Ambiental intercepta veículo com 12 javalis abatidos

Share on Email

O Pelotão da Polícia Ambiental da Brigada Militar em Sant’Ana do Livramento realizou na manhã de hoje a detenção de uma caminhonete que circulava pela região da BR 293 com a carroceria ensanguentada. Durante abordagem de rotina os policiais constataram que os ocupantes do veículo eram caçadores e estavam transportando na carroceria da caminhonete 12 javalis abatidos.

Os ocupantes do veículo são cadastrados como controladores de fauna exótica e com um registro de CAC (Caçador , atirador e colecionador atirador). Durante abordagem os policiais também apreenderam para averiguação o armamento utilizado para o abate dos animais.

O grupo foi encaminhado para delegacia de pronto atendimento da Polícia Civil para averiguações. Segundo informações repassadas na reportagem do Jornal A Plateia tanto a documentação do veículo, quanto do armamento estava toda legalizada faltando apenas uma licença.

Fonte e fotos Jornal A Plateia