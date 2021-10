Inspetoria Veterinária multa organização da cavalgada por falta de emissão de GTAS

A Inspetoria Veterinária, a exemplo de outros anos, realizou o trabalho de fiscalização nas ruas durante a Cavalgada dos Festejos Farroupilha no último dia 20 setembro.

A Inspetoria emitiu 186 GTAS e na cavalgada, conforme órgão foi verificado um número bem superior de cavalos a esses que tinham o exame de sanidade animal. Devido a isso, a Inspetoria local emitiu uma notificação que poderá gerar uma multa, ainda sem valor definido, segundo a organização do evento.

O vereador e tradicionalista, Cléo Trindade, Coordenador dos Festejos, disse que não havia recebido nada. A Inspetoria informa que como a Coordenação não tem registro a notificação foi para o MTG ( 4ª Região tradicionalista) que tem registro.

O representante do MTG, Marcos Saldanha, diz que recebeu a notificação e estão examinando com advogados como vão recorrer de forma administrativa. Ele lembra que pela primeira vez foram, junto com a Prefeitura, os promotores da Cavalgada. E sempre junto com a coordenação dos Festejos falavam sobre a necessidade dos exames.

– A Inspetoria esteve no local da concentração e não temos poder de polícia para saber quem se incorporou ao longo do trajeto, até porque é um evento aberto em via pública .

Na cavalgada do dia 20 de setembro, a Inspetoria local contou com um reforço de colegas de outras cidades para realizar esta fiscalização. A diferença na quantidade entre o numero de guias emitidas e quantidade de cavalos no evento foi o gerador da notificação.