Instituições que atendam pessoas com deficiência podem participar do Projeto Cultural Motiva Som

O Projeto Cultural Motiva Som está com as inscrições abertas. E o melhor, gratuita para 13 instituições do RS que atendam pessoas com deficiência. Todas serão contempladas com um jingle, e um vídeo divulgação.

O Motiva Som é um projeto executado através do Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas realizado com recursos da Lei Aldir Blanc n° 14.017/2020, e tem como proponente a Produtora Musical Alegretense Fone Music que é representada pelo deficiente visual, produtor musical, compositor, músico, produtor fonográfico e palestrante, Guilherme Noetzold Mendes (Gui Mendes).

Com objetivo de contemplar 13 instituições, fundações, empresas ou ONGs do Estado do Rio Grande do Sul que disponibilizam atendimento e assistência para pessoas com deficiência.

As 13 instituições, fundações, empresas ou ONGs gaúchas serão contempladas com 1(um) jingle, vídeo divulgação.

Jingle é uma música ou canção curta, utilizada em uma campanha de publicidade para divulgar um produto, serviço ou marca.

Os jingles serão produzidos pelos produtores musicais Gui Mendes e Moises Moreira de Jesus. Os vídeos serão, gravados e editados pelo profissional Cauê Gonçalves Oliveira e terão a participação de Gui Mendes cantando, tocando, acessibilidade com a intérprete Josi do Santos Pillar através da linguagem de sinais (libras).

Como e onde se inscrever:

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir do dia 27 de abril de 2021 até 04 de maio de 2021 às 23h59min.

Para se inscrever leia e preencha o formulário de inscrição abaixo. Após preenchido clique no botão ENVIAR;

Sua inscrição será confirmada com seguinte frase: Sua resposta foi registrada.

O Regulamento e ficha de inscrição do projeto cultural Motiva Som podem ser encontrados através dos links:

As inscrições só serão aceitas através de preenchimento e envio deste formulário online. A produtora Fone Music e o edital Criação e Formação Diversidade das Culturas da Fundação Marcopolo não se responsabilizam por possíveis problemas técnicos na inscrição, falhas no envio, problemas com conexão com a internet e qualquer problema relacionado ao envio da inscrição online dos participantes.

Contemplados:

Serão 13 instituições, fundações, empresas ou ONGs do Rio Grande do Sul contempladas com 1(um) Jingle, vídeo divulgação. Os selecionados serão avisados por email ou telefone e divulgados em uma lista de classificação que será publicada nas redes sociais. A lista dos selecionados será divulgada até 3 (três) dias após finalização das inscrições.

Entrega do Material:

Cada contemplado receberá 1 (um) jingle com áudio e vídeo.

O material será entregue online às instituições, fundações, empresas e ONGs contempladas até dia 12 de julho de 2021.

Os 13 jingles terão a vinheta obrigatória de divulgação das marcas: Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, Fundação Marcopolo, Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria especial da cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal e serão publicados nas redes sociais do Projeto Cultural Motiva Som.

Júlio Cesar Santos